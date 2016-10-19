Büyük kriz!

Son günlerde haklarında "Boşanıyorlar" diye haberler çıkan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak arasındaki kriz, Antalya'ya sıçradı... Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu ve bu yıl 53.'sü yapılan Antalya Uluslararası Film Festivali'nin haftalar öncesinde açıklanan programında Saylak'ın da adı vardı.



YILDIZLARI ÖRNEK ALSIN!

Buna göre Onur Saylak, dün saat 14.00'te 'Kısadan Uzuna Yönetmen ve Oyuncu Bakışı' isimli söyleşiye konuşmacı olarak katılacaktı. Ancak ünlü oyuncu, son anda "Hastayım" diyerek söyleşiye katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Oysa ki Onur Saylak'ın gerekçesi farklıydı... İddialara göre Saylak, dün sabah saatlerinde yeni dizisinin çekimleri için İstanbul'da olan eşiyle telefonda kavga etti. Tuba Büyüküstün, ağlama krizine girerek kendisini setteki karavanına hapsetti. Güzel oyuncu, dedikoduları yalanlasa da eşinin dün festivaldeki söyleşiye katılmaması iddiaları güçlendirdi. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan dünyaca ünlü yıldızlar, mütevazılıklarıyla takdirleri toplarken Onur Saylak'ın özel hayatındaki sorunlar nedeniyle verdiği sözü tutmaması ise herkesin tepkisi çekerken "Profesyonellik bu değil!" yorumları yapıldı...



