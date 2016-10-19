Büyük kriz!

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, dün telefonda kavga etti. Güzel oyuncu, bu iddiaları yalanladı. Ancak Saylak, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde katılacağı söyleşiyi ‘Hastayım’ diye iptal edince kriz patlak verdi
Son günlerde haklarında"Boşanıyorlar" diye haberlerçıkan Tuba Büyüküstünile Onur Saylak arasındaki kriz,Antalya'ya sıçradı... Turkuvaz MedyaGrubu'nun ana medya sponsoruolduğu ve bu yıl 53.'sü yapılanAntalya UluslararasıFilm Festivali'nin haftalaröncesinde açıklanan programındaSaylak'ın da adı vardı.
YILDIZLARI ÖRNEK ALSIN!
Buna göre Onur Saylak, dünsaat 14.00'te 'Kısadan UzunaYönetmen ve Oyuncu Bakışı'isimli söyleşiye konuşmacı olarakkatılacaktı. Ancak ünlü oyuncu, sonanda "Hastayım" diyerek söyleşiyekatılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.Oysa ki Onur Saylak'ın gerekçesifarklıydı... İddialara göre Saylak, dünsabah saatlerinde yeni dizisininçekimleri için İstanbul'da olaneşiyle telefonda kavga etti. TubaBüyüküstün, ağlama krizine girerekkendisini setteki karavanına hapsetti.Güzel oyuncu, dedikoduları yalanlasada eşinin dün festivaldeki söyleşiyekatılmaması iddiaları güçlendirdi.Uluslararası Antalya Film Festivali'nekatılan dünyaca ünlü yıldızlar,mütevazılıklarıyla takdirleritoplarken Onur Saylak'ın özelhayatındaki sorunlar nedeniyle verdiğisözü tutmaması ise herkesin tepkisiçekerken "Profesyonellik bu değil!"yorumları yapıldı...
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