Başbakan’ı çok seviyorum

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasını dinledi. AK Partili isimler, büyük ilgi gösterdikleri Akçıl ile selfie çektirdi. Ünlü isim, instagram'da Başbakan ile çekilen bir de fotoğrafını paylaştı.
Sinan Akçıl, Binali Yıldırım'la fotoğrafına şöyle yazdı: "Kendisi 'Çekin de takipçim artsın' diyecekkadar esprili, alçakgönüllüve içten. O, TürkiyeCumhuriyeti'nin Başbakan'ı veonu çok seviyorum. Allah güzelülkemizi korusun."
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