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Başbakan’ı çok seviyorum

Başbakan’ı çok seviyorum
Ünlü şarkıcı , dün AK Parti Grup Toplantısı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasını dinledi. AK Partili isimler, büyük ilgi gösterdikleri Akçıl ile selfie çektirdi. Ünlü isim, instagram'da Başbakan ile çekilen bir de fotoğrafını paylaştı.

Sinan Akçıl, 'la fotoğrafına şöyle yazdı: "Kendisi 'Çekin de takipçim artsın' diyecek kadar esprili, alçakgönüllü ve içten. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan'ı ve onu çok seviyorum. Allah güzel ülkemizi korusun."
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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