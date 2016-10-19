Ateş et ve unut

İmza attığı projeler ve stand-up'taki başarısını çapkınlıkta da sergileyen CemYılmaz'dan şok sözler... Yaz sonu Ebru Şallıile yaptığı Bodrum ve Çeşme kaçamağıyla damgasını vuran komedyen, güzel sunucunun aksine beraberliği inkar etti. Önceki gün bir davete katılan Cem Yılmaz'a Ebru Şallı ileilgili sorular sorulunca olanlar oldu.
GÖZLER EBRU'DA...
Ünlü komedyen, "Hayır, aşkainanmıyorum" dedi. CemYılmaz, aşk sorularının devametmesi üzerine bombayı patlattı.Mustafa Sandal'ın "Ateş Etve Unut" şarkısını söylemeyebaşlayan ünlü komedyen, butavrıyla Şallı ile beraberliğinsadece bir yaz aşkı olduğunuima etti...
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