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Ateş et ve unut

Şallı’yla yaşadığı ilişki sorulan Yılmaz, ‘Aşka inanmıyorum’ dedi. Komedyen, Mustafa Sandal’ın şarkısını söyleyerek de olayın ‘bir yaz aşkı’ olduğunu ima etti!

Ateş et ve unut
İmza attığı projeler ve stand-up'taki başarısını çapkınlıkta da sergileyen Cem Yılmaz'dan şok sözler... Yaz sonu Ebru Şallı ile yaptığı Bodrum ve Çeşme kaçamağıyla damgasını vuran komedyen, güzel sunucunun aksine beraberliği inkar etti. Önceki gün bir davete katılan 'a Ebru Şallı ile ilgili sorular sorulunca olanlar oldu.

GÖZLER EBRU'DA...
Ünlü komedyen, "Hayır, aşka inanmıyorum" dedi. Cem Yılmaz, aşk sorularının devam etmesi üzerine bombayı patlattı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" şarkısını söylemeye başlayan ünlü komedyen, bu tavrıyla Şallı ile beraberliğin sadece bir yaz aşkı olduğunu ima etti...

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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