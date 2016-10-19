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Antalya’da aşka geldi

İtalyan yıldız , dün Antalya’da aşka gelip basının önünde eşini böyle öptü. Dünyaca ünlü yıldız, Türk yemeklerine de bayıldığını söyledi...

Antalya’da aşka geldi
Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan Maria Grazia Cucinotta, dün de Türkiye sevgisini gözler önüne serdi. İtalyan yıldız, dün katıldığı bir toplantıda sözlerine "Antalya fantastik bir şehir" diye başladı. Türk yemeklerine bayıldığını dile getiren , sözlerini şöyle sürdürdü:

"Formuma dikkat ediyorum ama Türkiye'de yaşasaydım bu çok zor. Çünkü Türk yemekleri çok güzel ve yemeden duramıyorum. Burada her gün balık yiyorum ve nar suyu içiyorum." İtalyan yıldız, toplantı sonrası da bir ara aşka gelip eşi Giulio Violati'yi dudağından öptü...
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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