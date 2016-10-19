Antalya’da aşka geldi

Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan MariaGrazia Cucinotta, dün de Türkiye sevgisini gözler önüne serdi. İtalyan yıldız, dün katıldığı bir toplantıda sözlerine "Antalya fantastikbir şehir" diye başladı. Türkyemeklerine bayıldığını dile getiren Maria Grazia Cucinotta, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Formuma dikkat ediyorum ama Türkiye'de yaşasaydım bu çok zor. Çünkü Türk yemekleriçok güzel ve yemedenduramıyorum. Burada hergün balık yiyorum ve narsuyu içiyorum." İtalyan yıldız, toplantı sonrası da bir ara aşka gelip eşi Giulio Violati'yidudağından öptü...
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