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Aile boyu açılış

Aile boyu açılış
Kasımpaşaspor'un yıldız futbolcusu Aydın Yılmaz'ın eşi Ekin Yılmaz, ticarete atıldı. Florya'da bir güzellik merkezi açan Ekin Hanım'ın bu heyecanlı gününde eşi ve çocukları da yanındaydı. Açılışa, Aydın Yılmaz'ın eski takımı olan Galatasaray'ın da birçok yıldız ismi eşleriyle birlikte katıldı.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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