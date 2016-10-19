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1 ayda 12 kilo verdi

1 ayda 12 kilo verdi
Survıvor'ın yıldız futbolcusu Nagihan Karadere, adadan döndükten sonra 12 kilo aldı. Kendi hazırladığı bir diyet ve spor programı ile bu kiloları 1 ayda geri veren Karadere, tüyolarını ise bir DVD'de topladı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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