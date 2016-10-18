Yalanın kitabı yazıldı

Özel bir kanalda sunuculuk yapan Funda Özkalyoncu, dün canlı yayındaki sözleriyle güne damgasını vurdu. Cehalet örneği sergileyen Özkalyoncu'nun usta edebiyatçı Sabahattin Ali'nin eseri 'KürkMantolu Madonna' ile ilgili gafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. "Kitabıokudum" yalanı söyleyen Funda Özkalyoncu, eserde dünyaca ünlü starMadonna'nın hayatını anlatıldığını söyleyince alay konusu oldu. Türkiyegündeminde ilk sırayagiren olaya, aynı programın eski sunucularından DenizAkkaya da yorum yaptı. Kitapla ilgili karikatür paylaşan Akkaya, "65sene bekle bekle,şöhreti cehaletle yakala.Bırakacaksın kendihaline gömecek kendiniekranın dibine" notunu düştü. Güzel sunucu, "ArkadaşınızFunda Hanım'ı neden bu kadarsert eleştirdiniz?" diyen takipçilerine ise verdiği şu şok yanıtla yeni birpolemik başlattı:
'DOST HAYATI YAŞAYANLAR'
"Ben çalıştığı ortamda patrona yalakalık yapıp altında çalışanlarma eziyet edenlerle hiçbir zaman arkadaş olmadım. Ben insanlara 'metres' diyip kendisi dost hayatı yaşayanlara alkış tutmadım! Ben başarılı, genç ve güzel her ünlü kadınlardan nefret edenlerle özelimde hiç görüşmedim."
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