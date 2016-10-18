  1. Coşkulu veda
  2. Kalbi de güzelmiş

Yalanın kitabı yazıldı

Sunucu , ‘Kürk Mantolu Madonna’yı okuduğunu ve kitapta Madonna’nın hayatının anlatıldığını söyleyince dillere düştü. Sunucuya en ağır eleştiri ise ’dan geldi!

Yalanın kitabı yazıldı
Özel bir kanalda sunuculuk yapan Funda Özkalyoncu, dün canlı yayındaki sözleriyle güne damgasını vurdu. Cehalet örneği sergileyen Özkalyoncu'nun usta edebiyatçı Sabahattin Ali'nin eseri 'Kürk Mantolu Madonna' ile ilgili gafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. "Kitabı okudum" yalanı söyleyen , eserde dünyaca ünlü star Madonna'nın hayatını anlatıldığını söyleyince alay konusu oldu. Türkiye gündeminde ilk sıraya giren olaya, aynı programın eski sunucularından Deniz Akkaya da yorum yaptı. Kitapla ilgili karikatür paylaşan Akkaya, "65 sene bekle bekle, şöhreti cehaletle yakala. Bırakacaksın kendi haline gömecek kendini ekranın dibine" notunu düştü. Güzel sunucu, "Arkadaşınız Funda Hanım'ı neden bu kadar sert eleştirdiniz?" diyen takipçilerine ise verdiği şu şok yanıtla yeni bir polemik başlattı:

'DOST HAYATI YAŞAYANLAR'
"Ben çalıştığı ortamda patrona yalakalık yapıp altında çalışanlarma eziyet edenlerle hiçbir zaman arkadaş olmadım. Ben insanlara 'metres' diyip kendisi dost hayatı yaşayanlara alkış tutmadım! Ben başarılı, genç ve güzel her ünlü kadınlardan nefret edenlerle özelimde hiç görüşmedim."
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