  1. Gün boyu alışveriş
  2. ‘Murat ’la iyiyiz’

Nişantaşı ağası Akbaş

Nişantaşı ağası Akbaş
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Vizyona giren Türk filmlerinin gişe başarısızlığını eleştiren Akbaş'ın yürüyüşü ve yüz ifadesini görenler "Nişantaşı'nda ağa gibi dolaşıyor" esprileri yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar