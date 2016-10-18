Nişantaşı ağası Akbaş

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Vizyona giren Türk filmlerinin gişe başarısızlığını eleştiren Akbaş'ın yürüyüşü ve yüz ifadesini görenler "Nişantaşı'nda ağa gibi dolaşıyor" esprileri yaptı.