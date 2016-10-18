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‘Murat ’la iyiyiz’

‘Murat ’la iyiyiz’
Aslı Enver, önceki gün City's'deydi. Enver, sevgilisi Murat Boz'la tartışığı yönündeki haberlerle ilgili olarak "Biz kendi aramızda çok iyiyiz ve bunları takmıyoruz açıkçası" dedi.
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