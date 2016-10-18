28 / 14
26 / 12
14 / 6
11 / 2
16 / 6
14 / 8
14 / 4
26 / 19
5 / 1
12 / 7
26 / 12
18 / 8
15 / 6
28 / 6
12 / 3
15 / 8
21 / 7
17 / 5
10 / 4
21 / 8
17 / 8
17 / 10
13 / 3
11 / 3
23 / 11
27 / 9
12 / 8
17 / 6
22 / 6
17 / 5
8 / 3
10 / 6
26 / 12
14 / 10
13 / 4
20 / 9
27 / 13
12 / 6
18 / 8
17 / 12
20 / 13
28 / 12
17 / 5
13 / 7
4 / 0
10 / 3
16 / 3
14 / 4
16 / 8
14 / 3
27 / 14
16 / 10
14 / 8
12 / 4
19 / 9
21 / 11
25 / 16
27 / 20
23 / 10
22 / 7
14 / 7
14 / 7
13 / 9
27 / 13
15 / 11
16 / 10
15 / 10
26 / 12
14 / 9
14 / 2
29 / 14
22 / 10
17 / 10
14 / 6
14 / 11
21 / 5
15 / 6
17 / 3
16 / 11
11 / 3
14 / 9
Önceki günlerde 'Kötü Çocuk' romanlarının TAFF Pictures tarafından sinemaya uyarlanacağı açıklanınca başrolde kimin oynayacağı merak konusu oldu.
Filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, başroldeki 'Meriç' karakterine Tolga Sarıtaş'ın hayat vereceğini duyurdu. Sarıtaş'ın 'kötü çocuk' olması, sosyal medyada da olay yarattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.