Önceki günlerde 'Kötü Çocuk' romanlarının TAFF Pictures tarafından sinemaya uyarlanacağı açıklanınca başrolde kimin oynayacağı merak konusu oldu.



Filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, başroldeki 'Meriç' karakterine Tolga Sarıtaş'ın hayat vereceğini duyurdu. Sarıtaş'ın 'kötü çocuk' olması, sosyal medyada da olay yarattı.