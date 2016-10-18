Kalbi de güzelmiş

'Şeytanın Avukatı' ve 'Gladyatör' filmlerinin Danimarkalı güzel yıldızı Connie Nielsen, dün Cam Piramit'te basın toplantısı düzenledi. Büyük ilgi gören toplantıda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, Kenya'da bir okulu bulunduğunu ve orada yetişen sanatçılarla çalıştığını anlattı.



Film çekimleri için gittiği Kenya'da böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Connie Nielsen, "Merkezimizden 100 bin kişi yararlanıyor. Yetenek avcılığı yapıyoruz" dedi. Danimarkalı yıldız, festivaldeki gazetecilere Türkiye'deki Suriyeli mülteciler hakkında da birçok sorular sordu.