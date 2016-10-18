Kalbi de güzelmiş

'Şeytanın Avukatı've 'Gladyatör' filmlerininDanimarkalı güzel yıldızı ConnieNielsen, dün Cam Piramit'tebasın toplantısı düzenledi. Büyükilgi gören toplantıda sempatiktavırlarıyla dikkat çeken dünyacaünlü yıldız, Kenya'da bir okulubulunduğunu ve orada yetişensanatçılarla çalıştığını anlattı.
Film çekimleri için gittiğiKenya'da böyle bir girişimdebulunduğunu söyleyen ConnieNielsen, "Merkezimizden 100bin kişi yararlanıyor. Yetenekavcılığı yapıyoruz" dedi.Danimarkalı yıldız, festivaldekigazetecilere Türkiye'dekiSuriyeli mülteciler hakkındada birçok sorular sordu.
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