İtalyan işi övgüler

Dün festival kapsamında bir söyleşi gerçekleştiren İtalyan sanatçı MariaGrazia Cucinotta, ilk kez ziyaret ettiği Antalya'ya övgüler yağdırdı. Antalya'yı çok beğendiğini belirten Cucinotta, böylesine görkemli bir festivalin dünyada ve Türkiye'defarklı sinemalarıntanınması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.
Antalya'da Türk sinemacılarla tanışmaktan mutlu olduğunu dile getiren İtalyan yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkyönetmen FerzanÖzpetek'e hayranım.Antalya'yı ilkgördüğünde 'Muhteşem' dedim ve buradan hiçayrılmak istemiyorum.Bir Türk yapımındaTürk kadınınıoynamak isterim."
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