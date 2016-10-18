İtalyan işi övgüler

Dün festival kapsamında bir söyleşi gerçekleştiren İtalyan sanatçı Maria Grazia Cucinotta, ilk kez ziyaret ettiği Antalya'ya övgüler yağdırdı. Antalya'yı çok beğendiğini belirten Cucinotta, böylesine görkemli bir festivalin dünyada ve Türkiye'de farklı sinemaların tanınması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.



Antalya'da Türk sinemacılarla tanışmaktan mutlu olduğunu dile getiren İtalyan yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk yönetmen Ferzan Özpetek'e hayranım. Antalya'yı ilk gördüğünde 'Muhteşem' dedim ve buradan hiç ayrılmak istemiyorum. Bir Türk yapımında Türk kadınını oynamak isterim."