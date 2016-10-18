İlan-ı aşk

'Bağdat' şarkısı ile üne kavuşan Ayla Çelik, sevgilisini gizlemiyor artık. Ünlü şarkıcı, önceki gün aşkı Barbaros Utku Bebek'te baş başa kahvaltı yaptı. Sevgilisinin üstü açık Porsche marka arabasına binmeden önce soruları yanıtlayan Çelik, "Bu şarkı sayesinde hayatım çok güzel anlamda değişti" dedi.



Aydın HAMZA