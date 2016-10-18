Gün boyu alışveriş

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün İrlandalı eşi Chloe Loughnan Ortaç ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. AVM'de kısa bir tur atan çift, sempatik tavırları ile dikkat çekerken objektiflere de mutluluk pozu verdi. İkili, gün boyunca dolaştıkları AVM'de hayranlarıyla da bol bol selfie çekmeyi ihmal etmedi.