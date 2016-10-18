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Deniz’in gözünden ustalar

Deniz’in gözünden ustalar
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Deniz Çakır ile fotoğraf sanatçısı Serdal Güzel'in hazırladığı 'Rabarba: Sesleri Görmek' adlı fotoğraf sergisi, dün Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında açıldı. Çakır, birçok ünlü ismin fotoğrafının bulunduğu sergi için "Sergimizle sinema emekçilerini saygıyla anıyorum" dedi. Çakır, sırt ve göğüs dekolteli elbisesi ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.
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