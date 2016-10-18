Deniz’in gözünden ustalar

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın yıldızı Deniz Çakır ilefotoğraf sanatçısı Serdal Güzel'in hazırladığı'Rabarba: SesleriGörmek' adlı fotoğrafsergisi, dün UluslararasıAntalya Film Festivalikapsamında açıldı.Çakır, birçok ünlü isminfotoğrafının bulunduğusergi için "Sergimizlesinema emekçilerinisaygıyla anıyorum"dedi. Çakır, sırt ve göğüsdekolteli elbisesi vegüzelliğiyle de dikkatleriüzerine çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.