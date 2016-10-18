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Demet demet ihanet

’la ilgili şok iddia... İbo, 11 yıllık eşini sadece sosyetik bir güzelle değil daha birçok kadınla aldattı ve ihanetin belgeleri ’e ulaştı. Şener de işte bu yüzden çok yüklü bir tazminat talep etti!..

Demet demet ihanet
Eski manken Demet Şener Kutluay'ın "Elimde ihanetin belgeleri var, boşanıyorum" açıklaması gectiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Yeni hafta da Şener ve 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay arasındaki nın detaylarıyla başladı... Geçtiğimiz Cuma avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla boşanma davasını açan Şener, İbo'dan 4'ü maddi 4'ü de manevi olmak üzere toplam 8 milyon TL tazminat talep etti.

BİRİ DE ARKADAŞI ÇIKTI!
, velayetlerini istediği 2 çocuğu ve kendisi için de ayrıca aylık toplam 60 bin TL nafaka istedi. Şener'in açtığı dava sonrasında da boş durmadı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunan İbo, "Evliliğimiz devam ediyor, hakkımızdaki haberleri durdurun" talebinde bulundu. Ancak eski basketbolcunun bu talebi reddedildi. 11 yıllk evli çiftin boşanma davası süreci çetin geçeğe benzerken İbrahim Kutluay ile ilgili ortaya yeni iddialar atıldı. Bu ididalar ise şöyleydi: İbo, Demet Şener'i sadece çok ünlü bir ailenin eski gelini olan sosyetik bir güzelle değil daha birçok kadınla aldattı.

SABIRLA TAKİP ETTİ
Bu güzellerin arasında şimdilerde yeni bir diziye başlayacak olan esmer bir güzel ile evli bir manken de vardı. Boşanma süreci ise İbo'nun farkında olmadan Şener'in çok yakın bir kadın arkadaşıyla birlikte olmasıyla patlak verdi. Demet Şener, bu olayın ardından eşine güvenmemeye ve ihanetleri çözmeye başladı. Şener, sabırlı davranıp uzun süre bekledi, izledi ve gözledi.. Eski manken, İbo'nun çapkınlık yaptığı tüm kadınlarla çekilmiş ihanet belgelerini de topladıktan sonra da boşanma açıklaması yaptı...

TAKVİM/ÖZEL
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