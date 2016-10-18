Demet demet ihanet

İbrahim Kutluay’la ilgili şok iddia... İbo, 11 yıllık eşini sadece sosyetik bir güzelle değil daha birçok kadınla aldattı ve ihanetin belgeleri Demet Şener’e ulaştı. Şener de işte bu yüzden çok yüklü bir tazminat talep etti!..
Eski manken Demet ŞenerKutluay'ın "Elimde ihanetinbelgeleri var, boşanıyorum"açıklaması gectiğimiz haftaya damgasınıvurmuştu. Yeni hafta da Şener ve 11yıllık eşi İbrahim Kutluay arasındakiboşanmanın detaylarıyla başladı...Geçtiğimiz Cuma avukatı AslıHatemi aracılığıyla boşanma davasınıaçan Şener, İbo'dan 4'ü maddi 4'üde manevi olmak üzere toplam 8milyon TL tazminat talep etti.
BİRİ DE ARKADAŞI ÇIKTI! Demet Şener, velayetlerini istediği2 çocuğu ve kendisi için de ayrıcaaylık toplam 60 bin TL nafaka istedi.Şener'in açtığı dava sonrasında daİbrahim Kutluay boş durmadı. Avukatıaracılığıyla mahkemeye dilekçe sunanİbo, "Evliliğimiz devam ediyor,hakkımızdaki haberleri durdurun"talebinde bulundu. Ancak eskibasketbolcunun bu talebi reddedildi.11 yıllk evli çiftin boşanma davasısüreci çetin geçeğe benzerken İbrahimKutluay ile ilgiliortaya yeniiddialar atıldı. Buididalar ise şöyleydi:İbo, Demet Şener'isadece çok ünlü birailenin eski gelini olansosyetik bir güzelle değildaha birçok kadınla aldattı.
SABIRLA TAKİP ETTİ
Bu güzellerin arasında şimdilerdeyeni bir diziye başlayacak olanesmer bir güzel ile evli bir mankende vardı. Boşanma süreci ise İbo'nunfarkında olmadan Şener'in çok yakınbir kadın arkadaşıyla birlikte olmasıylapatlak verdi. Demet Şener, bu olayınardından eşine güvenmemeye veihanetleri çözmeye başladı. Şener,sabırlı davranıp uzun süre bekledi,izledi ve gözledi.. Eski manken, İbo'nunçapkınlık yaptığı tüm kadınlarlaçekilmiş ihanet belgelerini detopladıktan sonra da boşanmaaçıklaması yaptı...
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