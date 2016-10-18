  1. ‘Murat ’la iyiyiz’
  2. Kötü çocuk!

Daima el ele...

Daima el ele...
Güzel oyuncu Gizem Karaca ve sevgilisi Kemal Ekmekçi, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Bir an olsun ellerini birbirlerinden ayırmayan genç çift, sinemanın yolunu tuttular. 'Cehennem' adlı filmi izleyen Karaca ve sevgilisi, daha sonra yemek yedi. Bu arada güzel oyuncu, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle sade bir şıklık sergiledi.
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