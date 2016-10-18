Cannes değil Antalya

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 53. Uluslararası AntalyaFilm Festivali, önceki akşam görkemli bir törenle start aldı. Kırmızı halıda arz-ı endam eden yerli ve yabancı yıldızlar, şıklıklarıyla festivalingörkemini vurguladı. Ünlü oyuncular kadar festival boyunca sürecek olan etkinlikler de sinemadünyasında büyük heyecan yarattı. Açılış töreninin yankıları ise dün gün boyu devam etti. Festivale katılan Audrey Tautou, Connie Nielsen,Giulio Violati, Andie MacDowell veGeorge Hamilton gibi yıldızlar, "Buradabeklediğimizin dışında bambaşka birgörkemle karşılaştık" dedi.
YABANCI BASIN DA İZLEDİ
Kırmızı halıyla başlayan açılış töreninin yerli ve yabancı basındayankısı da büyüktü. Yabancı haber ajansları gibi sosyal medyada da 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne övgüler yağdı. Twitter'da festivalin açılış töreni için "Cannesdeğil Antalya", "Bu senekifestival, dünyanın engözde etkinliklerinibile solladı", "Türksinemasına yakışanbir festival" şeklinde yorumlar yapıldı.
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