  1. İtalyan işi övgüler
  2. Can acıttı!

Cannes değil Antalya

Bu yıl 53.’sü düzenlenen ’nin kırmızı halı töreninin yankıları sürüyor. Açılış töreni için ‘Cannes Festivali’ni aratmadı’ yorumları yapıldı...

Cannes değil Antalya
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 53. Uluslararası Antalya Film Festivali, önceki akşam görkemli bir törenle start aldı. Kırmızı halıda arz-ı endam eden yerli ve yabancı yıldızlar, şıklıklarıyla festivalin görkemini vurguladı. Ünlü oyuncular kadar festival boyunca sürecek olan etkinlikler de sinema dünyasında büyük heyecan yarattı. Açılış töreninin yankıları ise dün gün boyu devam etti. Festivale katılan Audrey Tautou, Connie Nielsen, Giulio Violati, Andie MacDowell ve George Hamilton gibi yıldızlar, "Burada beklediğimizin dışında bambaşka bir görkemle karşılaştık" dedi.

YABANCI BASIN DA İZLEDİ
Kırmızı halıyla başlayan açılış töreninin yerli ve yabancı basında yankısı da büyüktü. Yabancı haber ajansları gibi sosyal medyada da 53. 'ne övgüler yağdı. Twitter'da festivalin açılış töreni için "Cannes değil Antalya", "Bu seneki festival, dünyanın en gözde etkinliklerini bile solladı", "Türk sinemasına yakışan bir festival" şeklinde yorumlar yapıldı.


Festival kapsamında konser veren Göksel, kırmızı kıyafetiyle oldukça şıktı.


Bereket, kıyafetiyle adeta masallardan fırlamış gibiydi.


İkinci bebeğine hamile olan Pelin Karahan, törene eşiyle katıldı.
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