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‘Uykularımız kaçıyor’

‘Uykularımız kaçıyor’
Başrollerini , Hande Subaşı ve Alican Yücesoy'un paylaştığı 'Aşk Uykusu' filminin basın tanıtımı önceki gün Kilyos'taki sette yapıldı. 17 Mart 2017'de vizyona girmesi planlanan filmin 3 başrol oyuncusu, "Şimdiden o kadar heyecanlıyız ki; uykularımız kaçıyor" dedi.

AYDIN HAMZA
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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