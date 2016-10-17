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Türkiye’ye bayıldılar

53. Uluslararası , önceki akşam ünlü yıldızlar için düzenlenen yemekle devam etti. George Hamilton’dan Audrey Tautou’ya kadar dünyaca ünlü birçok yıldız, ‘Ülkenize hayran kaldık’ mesajı verdi...

Türkiye’ye bayıldılar
Ana Medya Sponsoru Turkuvaz Medya Grubu'nun olduğu 53. Uluslararası Antalya Film Festivali, önceki gün görkemli bir kortejle başladı. George Hamilton, John Savage, Esai Morales, Audrey Tautou ve Andie MacDowel gibi dünyaca ünlü yıldızlar, 15 antika araçla yapılan 2 saatlik kortejde büyük ilgi gördü. Festival korteji Akra Barut Otel'de sona ererken burada tüm yerli ve yabancı yıldızlar için özel bir yemek düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel'in evsahipliğini yaptığı yemekte tüm oyuncular aynı mesajı verdi: "Antalya ve Türk insanlarına bayıldık. Böylesine önemli bir festival için burada bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Türkiye, gerçekten de cennet gibi bir ülke."

Önceki gün gerçekleştirilen korteje katılan ünlü yıldızlara, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden çiğ köfte ikram edildi.



Dünyaca ünlü yıldız Connie Nielsen, dün festivale katılmak için geldiği Antalya'da büyük ilgi gördü.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel, Portekizli aktör Esai Morales gibi yıldızlarla yakından ilgilendi.
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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