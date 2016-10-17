Türkiye’ye bayıldılar

53. Uluslararası Antalya Film Festivali, önceki akşam ünlü yıldızlar için düzenlenen yemekle devam etti. George Hamilton’dan Audrey Tautou’ya kadar dünyaca ünlü birçok yıldız, ‘Ülkenize hayran kaldık’ mesajı verdi...
Ana Medya SponsoruTurkuvaz MedyaGrubu'nun olduğu 53.Uluslararası Antalya FilmFestivali, önceki gün görkemlibir kortejle başladı. GeorgeHamilton, John Savage, EsaiMorales, Audrey Tautou veAndie MacDowel gibi dünyacaünlü yıldızlar, 15 antika araçlayapılan 2 saatlik kortejde büyükilgi gördü. Festival korteji AkraBarut Otel'de sona ererkenburada tüm yerli ve yabancıyıldızlar için özel bir yemekdüzenlendi. Antalya BüyükşehirBelediye Başkanı ve FestivalBaşkanı Menderes Türel'inevsahipliğini yaptığı yemektetüm oyuncular aynı mesajı verdi:"Antalya ve Türk insanlarınabayıldık. Böylesine önemlibir festival için buradabulunmaktan dolayı mutlu vegururluyuz. Türkiye, gerçektende cennet gibi bir ülke."
Önceki gün gerçekleştirilen korteje katılan ünlü yıldızlara, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden çiğ köfte ikram edildi.
Dünyaca ünlü yıldız Connie Nielsen, dün festivale katılmak için geldiği Antalya'da büyük ilgi gördü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel, Portekizli aktör Esai Morales gibi yıldızlarla yakından ilgilendi.
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