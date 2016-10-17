  1. İlk pozunu verdi!
  2. Evlilik provası yapıyor

Son yadigar gitti

’la evliliğini bitirmek üzere olan , eşinin hediyesi olan 150 bin dolarlık tektaşını önceki akşam ilk kez takmadı...

Son yadigar gitti
Öncekİ akşam Günay'da yine Ebru Gündeş fırtınası esti... Her zamanki gibi mekanı tıka basa dolduran Gündeş, bu kez kural bozdu. Geçtiğimiz ay 6 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açacağı ortaya çıkan , o günden sonra defalarca Günay'da sahne aldı... Ve ünlü sanatçı, bu gecelerin hepsinde Zarrab'ın kendisine evlilik hediyesi olan 150 bin dolarlık tektaşını taktı. Ebru Gündeş, "Eşinin yadigarını çıkarmaya kıyamıyor" haberlerinden rahatsız olmuş olacak ki; önceki akşam olay yüzüğünü takmadı. Aldığı boşanma kararının ardından eşiyle oturduğu Kanlıca'daki yalısından da taşındığı konuşulan güzel sanatçının 'ın hediyesi olan servetlik tektaşı ne yaptığı ise merak konusu oldu...

NEŞESİ YERİNDEYDİ...
Bu arada Mevlana'nın "Ayakta duracak halin yokken, hayatta duracak nedenlerin varsa korkma düşmezsin" sözünü şimdilerde hayat felsefesi edinen Ebru Gündeş'in önceki akşam Günay sahnesinde hayli neşeli olması da gözden kaçmadı. Hadise'nin de seyirciler arasında olduğu gecede Gündeş, pasta sürpriziyle de kuliste yaş gününü kutladı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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