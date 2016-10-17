Son yadigar gitti

Öncekİ akşam Günay'da yine Ebru Gündeş fırtınası esti... Her zamanki gibi mekanı tıka basa dolduran Gündeş, bu kez kural bozdu. Geçtiğimiz ay 6 yıllık eşi Reza Zarrab'aboşanma davası açacağı ortaya çıkan Ebru Gündeş, o günden sonra defalarca Günay'da sahne aldı... Ve ünlü sanatçı, bu gecelerin hepsinde Zarrab'ın kendisine evlilikhediyesi olan 150 bin dolarlıktektaşını taktı. Ebru Gündeş, "Eşinin yadigarını çıkarmayakıyamıyor" haberlerinden rahatsız olmuş olacak ki; önceki akşam olay yüzüğünü takmadı. Aldığı boşanma kararının ardından eşiyle oturduğu Kanlıca'daki yalısındanda taşındığı konuşulan güzel sanatçının Reza Zarrab'ın hediyesi olan servetlik tektaşı ne yaptığı ise merak konusu oldu...
NEŞESİ YERİNDEYDİ...
Bu arada Mevlana'nın "Ayaktaduracak halin yokken, hayattaduracak nedenlerin varsa korkmadüşmezsin" sözünü şimdilerde hayatfelsefesi edinen Ebru Gündeş'inönceki akşam Günay sahnesindehayli neşeli olması da gözdenkaçmadı. Hadise'nin de seyircilerarasında olduğu gecede Gündeş,pasta sürpriziyle de kulisteyaş gününü kutladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.