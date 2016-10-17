Murat’tan baba prova

POP müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, önceki gün Brandium AVM'de izdiham yaratttı. Hayranları, ünlü oyuncuyla selfie yarışına girdi. Güzel oyuncu Merve Boluğur'la evli olan Dalkılıç, bir ara kucağına minik bir hayranını alınca "Murat, babalık provası yapıyor" esprileri yapıldı.