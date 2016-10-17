MFÖ’nün ikizleri

Genç ve yaşlı demeden herkesin sevgilisi MFÖ, önceki akşam HarbiyeAçıkhava'yı coşturdu. Işıklar açıldığında izleyenleri büyük birsürpriz bekliyordu.
BİRE BİR ÖLÇÜLER...
Sahnede gerçek MFÖ yerine grubun Eurovision'daki haliyle tasvir edildiği Madame Tussaudsİstanbul'da sergilenecekbalmumu figürleri vardı. Daha sonra Mazhar Alanson, FuatGüner ve Özkan Uğur tıpkı balmumu heykelleri gibi baştan aşağıya beyazlar içinde sahneye çıkarak konseri 'Diday' isimli efsane şarkılarını söyledi. Bu arada 5 aylık bir süreçte hazırlanan MFÖ figürleri için sanatçılar ile tek tek 4 saatlikvücut ölçüleri ve fotoğraflarının alındığı seanslar gerçekleştirildi.
Mazhar, Fuat veÖzkan gibi birçokünlünün balmumuheykelinin yeraldığı müze, Aralıkayında açılacak.
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