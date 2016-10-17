  1. Biyonik kadın
  2. Türkiye’ye bayıldılar

’nün ikizleri

Önceki akşam ’de veren ’den büyük sürpriz... Usta sanatçılar, sahneye Madame Tussauds için hazırlanan leriyle çıktı

MFÖ’nün ikizleri
Genç ve yaşlı demeden herkesin sevgilisi MFÖ, önceki akşam Harbiye Açıkhava'yı coşturdu. Işıklar açıldığında izleyenleri büyük bir sürpriz bekliyordu.

BİRE BİR ÖLÇÜLER...
Sahnede gerçek yerine grubun Eurovision'daki haliyle tasvir edildiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek balmumu figürleri vardı. Daha sonra Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur tıpkı balmumu leri gibi baştan aşağıya beyazlar içinde sahneye çıkarak i 'Diday' isimli efsane şarkılarını söyledi. Bu arada 5 aylık bir süreçte hazırlanan MFÖ figürleri için sanatçılar ile tek tek 4 saatlik vücut ölçüleri ve fotoğraflarının alındığı seanslar gerçekleştirildi.

Mazhar, Fuat ve Özkan gibi birçok ünlünün balmumu heykelinin yer aldığı müze, Aralık ayında açılacak.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , , ,
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar