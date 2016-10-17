Demet Şener Kutluay'ın "İhanete uğradım, belgeler var. Boşanma davası açıyorum" açıklamasıyla Türkiye gündemine yerleşen İbrahim Kutluay, o günden sonra ortalarda yoktu. Olayın gündeme geldiği dönemde yurt dışında olan İbo, önceki akşam yüzünü gösterdi.
Bebek'te Audi marka aracının direksiyon başında görüntülenen eski basketbolcu, gazetecileri görünce hemen güneşliği indirerek yüzünü sakladı. Emniyet kemeri takmadığı da görülen İbrahim Kutluay, gaza basarak kaçarak Bebek'ten uzaklaştı.
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