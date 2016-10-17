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Kaçak İbo

’in ‘ihanet’ açıklamalarından sonra gözlerin çevrildiği , önceki akşam Bebek’teydi. Basını karşısında gören İbo, son sürat gaza basıp gazetecilerden kaçtı!

Kaçak İbo
Kutluay'ın "İhanete uğradım, belgeler var. Boşanma davası açıyorum" açıklamasıyla Türkiye gündemine yerleşen , o günden sonra ortalarda yoktu. Olayın gündeme geldiği dönemde yurt dışında olan İbo, önceki akşam yüzünü gösterdi.

Bebek'te Audi marka aracının direksiyon başında görüntülenen eski basketbolcu, gazetecileri görünce hemen güneşliği indirerek yüzünü sakladı. Emniyet kemeri takmadığı da görülen İbrahim Kutluay, gaza basarak kaçarak Bebek'ten uzaklaştı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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