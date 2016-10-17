  1. Can acıttı!
  2. Son yadigar gitti

İlk pozunu verdi!

İlk pozunu verdi!
Hande Yener, geleneğini bozmayıp gönlünü yine kendisinden 9 yaş küçük Ümit Cem Şenol'a kaptırmıştı. İkili, geçtiğimiz günlerde Yener'in Cihangir'deki evine girerken yakalanınca ilişkilerini gizlemekten vazgeçti.

Çiçeği burnunda çift, önceki akşam eğlence turuna çıktı. Ulus 29'un ardından Klein'a giden ünlü popçu ile genç aşkı, mekandan el ele çıktı. , objektiflere verdiği bu pozla da yeni sevgilisini dosta düşmana ilan etmiş oldu.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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