İlk pozunu verdi!

Hande Yener,geleneğini bozmayıpgönlünü yine kendisinden9 yaş küçük Ümit CemŞenol'a kaptırmıştı.İkili, geçtiğimiz günlerdeYener'in Cihangir'dekievine girerkenyakalanınca ilişkilerinigizlemekten vazgeçti.
Çiçeği burnunda çift,önceki akşam eğlenceturuna çıktı. Ulus 29'unardından Klein'a gidenünlü popçu ile genç aşkı,mekandan el ele çıktı.Hande Yener, objektiflereverdiği bu pozla dayeni sevgilisini dostadüşmana ilan etmiş oldu.
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