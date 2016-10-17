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Evlilik provası yapıyor

Evlilik provası yapıyor
Uzun süredir birlikte olduğu Tolga Kumova için sık sık Avustralya'ya giden Tuğba Melis Türk, hamarat çıktı... Bir süredir işadamı aşkının yanında Melbourne'de olan güzel oyuncu, dün kendi elleriyle dolma sardı.

"Dünyanın öbür ucunda da olsanız, kendi sevdiğiniz şeyleri yapmaktan vazgeçmeyin" diyen , hazırladığı dolmalarla hem evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisinin hem de işadamının ailesinin gönlünü bir kez daha çalmayı başardı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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