Evlilik provası yapıyor

Uzun süredir birlikte olduğu TolgaKumova için sık sık Avustralya'yagiden Tuğba Melis Türk, hamaratçıktı... Bir süredir işadamı aşkının yanındaMelbourne'de olan güzel oyuncu, dünkendi elleriyle dolma sardı.
"Dünyanın öbür ucunda da olsanız,kendi sevdiğiniz şeyleri yapmaktanvazgeçmeyin" diyen Tuğba Melis Türk,hazırladığı dolmalarla hem evlilikhazırlıkları yaptığı sevgilisinin hem deişadamının ailesinin gönlünü bir kezdaha çalmayı başardı.
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