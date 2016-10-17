En sevimli teselli

Evlilik hazırlıkları yaptığı Alp Özcan'dan sessiz sedasız ayrılan Meryem Uzerli, artık tüm vaktini kızına ayırıyor. Önceki gün 2 yaşındaki kızı Lara ile yanak yanağa böyle fotoğraf çektiren güzel oyuncunun, oyuncak arabanın üzerine oturması da "Meryem, çocukluğuna geri döndü" dedirtti.