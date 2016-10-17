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En sevimli teselli

En sevimli teselli
Evlilik hazırlıkları yaptığı Alp Özcan'dan sessiz sedasız ayrılan Meryem Uzerli, artık tüm vaktini kızına ayırıyor. Önceki gün 2 yaşındaki kızı Lara ile yanak yanağa böyle fotoğraf çektiren güzel oyuncunun, oyuncak arabanın üzerine oturması da "Meryem, çocukluğuna geri döndü" dedirtti.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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