Can acıttı!

Sibel Can, Saint Laurent marka kırmızı tilki kürkü ceketi giyen ilk Türk olduğunu göstermek için instagram’da şov yaptı... Can’a ‘Bu kürk için onlarca hayvan katledildi, yazıklar olsun’ diye tepki mesajları yağdı
Son günlerde Rihanna, Kendall Jenner ve CaraDelevingne gibi yıldızların tercihi olan SaintLaurent'in kalp şeklindeki kırmızı kürkceketini Türkiye'de ilk kimin giyeceği meraklabekleniyordu. Ve bu soru, dün yanıtını buldu.Sibel Can, moda sektörünün son dönemdeki engözde parçalarından olan kırmızı kürk ceketleinstagram'da şovunu yaptı. Ancak ünlüsanatçı, kaş yapayım derken gözçıkardı! 40 bin liralık kürküyletüm meslektaşlarına havasınıatan Sibel Can, hayvan severleriküplere bindirdi.
KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI!
Ünlü sanatçının, onlarca tilkininkatledilerek öldürülmesiyle eldeedilen bu ceketle şov yapmasınatepkiler büyüktü. Sibel Can'ınyayınlandığı bu karenin altına hayvandostlarından şöyle sert mesajlar geldi:"Hem vahşet, hem görgüsüzlük","Moda için öldürmek ne acı!", "Bukürk için onlarca hayvanınöldürüldüğünü bilerek buna 40bin lira vermekhangi insanlığasığar?", "Kürkgiyip bir debununla şovyapmanızısize hiçyakıştıramadım","Ceketinkırmızılığıhayvanlarınkanındangeliyor olsagerek!"
Sibel Can, dünyaca ünlüyıldızların üzerindegördüğümüz kırmızı kürkcekete Türkiye'de ilk sahipolan isim oldu. Ve Can,dün kürküyle instagram'daşovunu yaptı.
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