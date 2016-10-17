  1. İlk pozunu verdi!

Can acıttı!

, marka kırmızı tilki ü ceketi giyen ilk Türk olduğunu göstermek için instagram’da şov yaptı... Can’a ‘Bu kürk için onlarca hayvan katledildi, yazıklar olsun’ diye mesajları yağdı

Can acıttı!
Son günlerde Rihanna, Kendall Jenner ve Cara Delevingne gibi yıldızların tercihi olan Saint Laurent'in kalp şeklindeki kırmızı kürk ceketini Türkiye'de ilk kimin giyeceği merakla bekleniyordu. Ve bu soru, dün yanıtını buldu. Sibel Can, moda sektörünün son dönemdeki en gözde parçalarından olan kırmızı ceketle instagram'da şovunu yaptı. Ancak ünlü sanatçı, kaş yapayım derken göz çıkardı! 40 bin liralık kürküyle tüm meslektaşlarına havasını atan , hayvan severleri küplere bindirdi.

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI!
Ünlü sanatçının, onlarca tilkinin katledilerek öldürülmesiyle elde edilen bu ceketle şov yapmasına ler büyüktü. Sibel Can'ın yayınlandığı bu karenin altına hayvan dostlarından şöyle sert mesajlar geldi: "Hem vahşet, hem görgüsüzlük", "Moda için öldürmek ne acı!", "Bu kürk için onlarca hayvanın öldürüldüğünü bilerek buna 40 bin lira vermek hangi insanlığa sığar?", "Kürk giyip bir de bununla şov yapmanızı size hiç yakıştıramadım", "Ceketin kırmızılığı hayvanların kanından geliyor olsa gerek!"


Sibel Can, dünyaca ünlü yıldızların üzerinde gördüğümüz kırmızı kürk cekete Türkiye'de ilk sahip olan isim oldu. Ve Can, dün kürküyle instagram'da şovunu yaptı.

AYDIN HAMZA
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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