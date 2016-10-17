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Biyonik kadın

Biyonik kadın
Ece Sükan, önceki gün Forum İstanbul'da söyleşiye katıldı. "New York, Milano, Paris, Londra arası mekik dokuyorum. Eşyalarımın yarısı New York'ta yarısı Milano'da" diyen Sükan, ekledi: "Bu tempoya dayanmak için pilates ve yoga yapıyorum. Biyonik bir kadınım. Enerjim çok yüksektir."
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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