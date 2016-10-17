Biyonik kadın

Ece Sükan, önceki gün Forum İstanbul'da söyleşiye katıldı. "New York, Milano, Paris, Londra arası mekik dokuyorum. Eşyalarımın yarısı New York'ta yarısı Milano'da" diyen Sükan, ekledi: "Bu tempoya dayanmak için pilates ve yoga yapıyorum. Biyonik bir kadınım. Enerjim çok yüksektir."