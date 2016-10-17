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83’lük usta moda haftası’nda

83’lük usta moda haftası’nda
Türk tiyatro ve sinemasının ünlü ismi , uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İstanbul Moda Haftası kapsamındaki defileleri takip etmeye giden Yıldızoğlu, "83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum, ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor" dedi.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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