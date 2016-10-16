Yıldız yağmuru

Bu yıl 53.'sü düzenlenen Uluslararası AntalyaFilm Festivali'ne yıldız yağdı. Turkuvaz MedyaGrubu'nun ana medya sponsoru olduğu ve bu akşam start verilecek festival öncesinde dünyaca ünlü yıldızlar Antalya'ya akın etti. 'Amelie' filmiyle sevilen güzeloyuncu Audrey Tautou, 'Baba3' ve 'Zorro' gibi gişe rekorlarıkıran yapımlarda rol almışusta oyuncu George Hamilton,'La Bamba' filminin Portekizli yıldızı Esai Morales, Amerikalı oyuncular John Savage ve AndieMacDowell ile İtalyan yıldızlar Maria Grazia Cucinotta ve Giulio Violati'nin yanı sıra Rutger Hauer, Connie Nielsen ve Hugh Hudson dün Antalya'ya geldi.
KORTEJLİ START
Ünlü oyuncular, festival öncesinde renkli bir kortejle klasik arabalara binip Antalya sokaklarını turladı. Yeşilçam'ın usta oyuncularının da yer aldığı korteje sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Festival için Antalya'yagelen dünyaca ünlü oyuncularınyanı sıra pek çok sürpriz isim de önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek.
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