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Yıldız yağmuru

Dünya sinemasının yıldızları 53. için ülkemize akın etti. Bugün start verilecek festival öncesinde dünyaca ünlü yıldızlar korteje katılarak halkı selamladı...

Yıldız yağmuru
Bu yıl 53.'sü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne yıldız yağdı. Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu ve bu akşam start verilecek festival öncesinde dünyaca ünlü yıldızlar Antalya'ya akın etti. 'Amelie' filmiyle sevilen güzel oyuncu Audrey Tautou, 'Baba 3' ve 'Zorro' gibi gişe rekorları kıran yapımlarda rol almış usta oyuncu George Hamilton, 'La Bamba' filminin Portekizli yıldızı Esai Morales, Amerikalı oyuncular John Savage ve Andie MacDowell ile İtalyan yıldızlar Maria Grazia Cucinotta ve Giulio Violati'nin yanı sıra Rutger Hauer, Connie Nielsen ve Hugh Hudson dün Antalya'ya geldi.

KORTEJLİ START
Ünlü oyuncular, festival öncesinde renkli bir kortejle klasik arabalara binip Antalya sokaklarını turladı. Yeşilçam'ın usta oyuncularının da yer aldığı korteje sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Festival için Antalya'ya gelen dünyaca ünlü oyuncuların yanı sıra pek çok sürpriz isim de önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek.


Audrey Tautou, festival kapsamında yeni filmi 'Sonsuzluk'un gösterimine katılacak.


Korteje, dizi ve sinema sanatçıları Atilla Olgaç ile Aliye Uzunatağan da katıldı.
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