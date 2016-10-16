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Uçuran jest

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, eşi ’nın ayağını yerden kesti. Diğer futbolcular gibi eşine lüks araba hediye etme modasına uyan Tosic, Jelena’yı havalara uçurdu.

Uçuran jest
Lüks arabalara düşkünlüğüyle bilinen yeşil sahaların yıldızları, bu tutkularını eşlerine de aşılıyor. Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, önceki gün yıldız futbolcunun lüks hediyesiyle havalara uçtu. Sırp şarkıcı, eşinin hediyesi olan Mercedes marka lüks arabayla poz verip bu anını "Teşekkürler bebeğim" notuyla paylaştı.

Yaklaşık 300 bin liralık lüks aracının önünde poz veren Jelena Karleusa'nın elindeki kalp şeklindeki yastık da dikkat çekti. Eşi Dusko Tosic'e kalpli yastıkla aşkını bir kez daha haykıran Sırp şarkıcının takipçileri futbolcunun bu pahalı hediyesi için "Uçuran jest" yorumları yaptı. Jelena Karleusa da yengeler arasındaki lüks araba rekabetine katılmış oldu.

MAGAZİN SERVİSİ/ ÖZEL
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