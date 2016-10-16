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Teo kitap okudu

Teo kitap okudu
Rockçı Teoman, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Sanatçı, 'Gönülçelen' şarkısını seslendirmeden önce parçanın çıkış noktası olan 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' kitabının son cümlesini okudu.

Doğan SAVAŞ
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