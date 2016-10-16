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Şovunu yaptı

Şovunu yaptı
Uzun soluklu yurt dışı tatiline Mercedes Benz Fashion Week İstanbul için ara veren Eda Taşpınar, önceki gün katıldığı defilede tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. Her zaman olduğu gibi marjinal kıyafetleriyle dikkat çeken ikoncan, adeta "Modanın öncüsü benim" mesajı verdi.
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