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Sorumlu sanatçı

Sorumlu sanatçı
Oyuncu , önceki gün Çocuk Romatoloji Derneği tarafından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen davetteydi. Yardımsever oyuncu, "Bütün sosyal sorumluluk projelerinde olmaya çalışıyorum" dedi.
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