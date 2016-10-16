Sorumlu sanatçı

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Oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün Çocuk Romatoloji Derneği tarafından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen davetteydi. Yardımsever oyuncu, "Bütün sosyal sorumluluk projelerinde olmaya çalışıyorum" dedi.
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