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Sahneden çorbacıya

Sahneden çorbacıya
Popçu , önceki akşam Beyoğlu'ndaki 'Opera' adlı mekanda sahne aldı. 6 aylık hamile olan sanatçı, eşi Ozan Çolakoğlu'nun da DJ kabininde yer aldığı gecede 2 saat boyunca müzik ziyafeti yaşattı. Karnını gizlemek için bol bir tulum giyen Gülşen, hala sahnelerde olmasını eleştirenlere şöyle yanıt verdi:

"Bilinçli bir hamilelik geçiriyorum. Doktorumun sözünden çıkmıyorum." Sahne sonrası soluğu çorbacıda alan sanatçı, bir tabak kuzu paça çorbası ve bir tabak mantı yedi. Bu arada Gülşen'in oğlunu İstanbul'da dünyaya getireceği öğrenildi.

Doğan SAVAŞ
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