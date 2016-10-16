Sahneden çorbacıya

Popçu Gülşen, önceki akşam Beyoğlu'ndaki 'Opera' adlı mekanda sahne aldı. 6 aylık hamile olan sanatçı, eşi Ozan Çolakoğlu'nun da DJ kabininde yer aldığı gecede 2 saat boyunca müzik ziyafeti yaşattı. Karnını gizlemek için bol bir tulum giyen Gülşen, hala sahnelerde olmasını eleştirenlere şöyle yanıt verdi:
"Bilinçli bir hamilelik geçiriyorum. Doktorumun sözünden çıkmıyorum." Sahne sonrası soluğu çorbacıda alan sanatçı, bir tabak kuzu paça çorbası ve bir tabak mantı yedi. Bu arada Gülşen'inoğlunu İstanbul'da dünyaya getireceğiöğrenildi.
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