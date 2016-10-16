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Peri masalı

Peri masalı
Tülin Şahin, önceki gün Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Afffair defilesinde performansıyla büyüledi. Ünlü manken, markanın 'Fairy Tale' (Peri Masalı) adlı koleksiyonundan 60'lı ve 70'li yılların Retro çizgilerini taşıyan kıyafetlerle davetlilere geçmişe 3 boyutlu yolculuk yaptırdı.
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