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Parayı kurtardı

Bir yat firması tarafından dolandırıldığı konuşulan , eşi Zeynep Demirel’le gecelerdeydi. Keyifli görünen kaleci, “Ben paramı kurtardım” diyerek sevincini paylaştı.

Parayı kurtardı
Geçtiğimiz günlerde İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü Moris Algazi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, önceki akşam yeni oyuncağıyla objektiflere yansıdı. Eşi Zeynep Demirel'le 220 bin dolarlık (yaklaşık 680 bin lira) Aston Martin Rapide S marka aracının içinde görüntülenen kaleci, oldukça keyifliydi.

"Benim fazla kaybım olmadı. İtalyan firmasıyla hemen bağlantıya geçtim ve paramı almayı başardım. Canımız yanmaktan kurtuldu" diyen 'in yeni arabası "Yata niyet arabaya kısmet" dedirtti. Demirel, hem parasını kurtarmanın sevincini hem de geçtiğimiz günlerde ilk kez podyuma çıkan 2009 Belçika güzeli eşinin başarısını yemekte kutladı.

DOĞAN SAVAŞ
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