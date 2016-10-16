Parayı kurtardı

Geçtiğimiz günlerde İtalyan yat firmasıAzimut'un Türkiye distribütörü Moris Algazitarafından dolandırıldığı iddia edilen Fenerbahçekalecisi Volkan Demirel, önceki akşam yenioyuncağıyla objektiflere yansıdı. Eşi ZeynepDemirel'le 220 bin dolarlık (yaklaşık 680 binlira) Aston Martin Rapide S marka aracının içindegörüntülenen kaleci, oldukça keyifliydi.
"Benim fazla kaybım olmadı. İtalyanfirmasıyla hemen bağlantıya geçtim veparamı almayı başardım. Canımız yanmaktankurtuldu" diyen Volkan Demirel'in yeni arabası"Yata niyet arabaya kısmet" dedirtti. Demirel, hemparasını kurtarmanın sevincini hem de geçtiğimizgünlerde ilk kez podyuma çıkan 2009 Belçikagüzeli eşinin başarısını yemekte kutladı.
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