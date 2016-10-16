Kertenkele’ye bakan ziyareti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz gazilerini önceki gün tedavi gördükleri Liv Hospital'da ziyaret etti. Bozdağ, aynı hastanede beyin kanaması nedeniyle tedavi gören atv'nin sevilen dizisi Kertenkele "Yeniden Doğuş"un uygulayıcı yapımcısı ErdoğanSevinç'i de ziyaret edip yapımcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Bozdağ; ErdoğanSevinç, basın danışmanı DenizAyyıldız ve dizinin senaristiHakan Kandal ile dizi hakkında uzun uzun sohbet etti. Kertenkele "Yeniden Doğuş" dizisini beğenerek seyrettiğini belirten Bakan Bozdağ, yeni bölümlerde neler olacağının tüyolarını Erdoğan Sevinç'ten aldı.
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