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Kertenkele’ye bakan ziyareti

Kertenkele’ye bakan ziyareti
Adalet Bakanı , 15 Temmuz gazilerini önceki gün tedavi gördükleri Liv Hospital'da ziyaret etti. Bozdağ, aynı hastanede beyin kanaması nedeniyle tedavi gören atv'nin sevilen dizisi Kertenkele "Yeniden Doğuş"un uygulayıcı yapımcısı Erdoğan Sevinç'i de ziyaret edip yapımcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Bozdağ; Erdoğan Sevinç, basın danışmanı Deniz Ayyıldız ve dizinin senaristi Hakan Kandal ile dizi hakkında uzun uzun sohbet etti. Kertenkele "Yeniden Doğuş" dizisini beğenerek seyrettiğini belirten Bakan Bozdağ, yeni bölümlerde neler olacağının tüyolarını Erdoğan Sevinç'ten aldı.
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