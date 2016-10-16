Hollywood’da iki Türk

Hollywood'un Türk yıldızı Özgür Teke ile oyuncunun bir dönem Türkiye'de aynı dizide birlikte rol aldığı Defne Samyeli, önceki gün Amerika'da bir araya geldi. Şu sıralar Los Angeles'da oyunculuk dersleri alan Samyeli ile Teke, ayaküstü kahve eşliğinde sohbet etti. İkili, ABD'deki Türk hayranlarına bol bol imza dağıttı.