  1. Sahneden çorbacıya
  2. Sorumlu sanatçı

Hollywood’da iki Türk

Hollywood’da iki Türk
Hollywood'un Türk yıldızı Özgür Teke ile oyuncunun bir dönem Türkiye'de aynı dizide birlikte rol aldığı Defne Samyeli, önceki gün Amerika'da bir araya geldi. Şu sıralar Los Angeles'da oyunculuk dersleri alan Samyeli ile Teke, ayaküstü kahve eşliğinde sohbet etti. İkili, ABD'deki Türk hayranlarına bol bol imza dağıttı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar