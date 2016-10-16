  1. Teo kitap okudu
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Gücünü keşfetti

Gücünü keşfetti
Modacı 'nın 'Background' isimli koleksiyonu, önceki gün Mercedes- Benz Fashion Week İstanbul kapsamında moda severlerle buluştu. Çetinkaya'nın 'Gücü Keşfet' sloganıyla hayata geçirdiği tasarımlar tam not aldı.
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