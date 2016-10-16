  1. Sorumlu sanatçı
  2. Şovunu yaptı

Emir’e kardeş yok

Emir’e kardeş yok
Bu yılın başında oğulları Emir Aras'ı kucaklarına alan Neslişah Alkoçlar'la Engin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk bekleyen hayranlarına kötü haber! Önceki akşam dostlarıyla Beşiktaş'ta yemek yiyen ikili, çıkışta 2. çocuğu şimdilik düşünmediklerini söyledi.

Doğan SAVAŞ
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