Annelik provası yaptı

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Burcu Kara'dan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne tam destek! Kara, derneğin 'KAPAK' kampanyasının yeni reklam filminde oynadı. Önceki gün tanıtım davetine katılan Kara, minik bir hayranını kucağından indirmedi. Güzel oyuncuyu görenler "Anneliğe hazırlık yapıyor" dedi.
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