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Yeni soluk

Yeni soluk
Türk Sanat Müziği'nin genç ve başarılı yorumcusu Nurdoğan Öz, yeni albümü 'Aşk Olsun' ile müzikseverlerle buluştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan , romantik şarkılarıyla adından sık sık söz ettireceğe benziyor.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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