Yabancı aşığı

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İvana Sert'le evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Yurdal Sert, Sırp ikoncandan sonra yabancı kuralını bozmadı... Sosyetik işadamı, önceki akşam Nişantaşı Sess'in açılışına Belarus'lu manken Tatiana Tereschuk ile katıldı. Yurdal Sert'i görenler, "Yurdal Bey'in yabancı aşkı başka" dedi.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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