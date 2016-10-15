  1. Şiddetli aşkta hapis şoku
  2. Abazi’nin objektif fobisi

ÜMİTsiz vaka!

, kuralını bozmadı. Kendinden küçük erkeklerle yaşadığı aşklar hüsranla biten 43 yaşındaki popçu, bu kez de 31 yaşındaki Ümit Cem Şenol’la önceki gece birlikte eğlendi. Sarmaş dolaş dans eden ikili, geceyi Yener’in evinde noktaladı

ÜMİTsiz vaka!
Pop müziğin en başarılı kadın vokallerinden Gülşen ve Demet Akalın, özel hayatlarında da başarıyı yakalarken Hande Yener, bir türlü dikiş tutturamadı... Kendinden 9 yaş küçük Kadir Doğulu'dan sonra gönlünü bu kez de kendinden 13 yaş küçük Ozan Öğüt'e kaptıran ünlü popçunun son ilişkisi de hüsranla sonuçlandı.

KLİP İÇİN TANIŞTILAR
Öğüt'le evliliğe giden ilişkisi bittikten sonra kimseyle adı anılmayan , aşk orucunu yine genç bir isimle bozdu. 43 yaşındaki popçu, Nişantaşı'nda Delly isimli mekanda genç oyuncu ve manken Ümit Cem Şenol ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Yener, bir süre önce 'klip görüşmeleri' sırasında tanıştığı genç sevgilisi için sürekli 'İki Deli' isimli parçasını çaldırdı. Sarmaş dolaş dans ettikleri mekandan sabaha karşı 05.00'te çıkan ikili, Hande Yener'in Cihangir'deki evine girerken görüntülendi.

'REKLAM PEŞİNDE'
Araçtan indikleri sırada patlayan flaşlar karşısında neye uğradığını şaşıran çiçeği burnunda sevgililer, hemen farklı yönlere doğru gitmeye başladı. Ancak Hande Yener, artık çok geç olduğunu anlayınca çaresiz objektiflere gülücük saçıp Ümit Cem Şenol'la birlikte evine girdi. Bu arada 31 yaşındaki Şenol, yıllar önce de yine kendisinden 9 yaş büyük bir diğer şarkıcı Tuğba Ekinci ile aşk yaşadı. Ekinci'nin diğer eski sevgilisi olan oyuncu Cengiz Coşkun ise o dönem Şenol'u 'reklam peşinden koşmakla' suçlamıştı.

25 yaşında bir oğlu olan popçu, Kadir Doğulu ve Ozan Öğüt gibi sevgililerini hep kendinden yaşça küçük isimlerden seçti. Ancak Hande Yener'in aşkları hep mutsuz bitti...

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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