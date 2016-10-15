ÜMİTsiz vaka!

Hande Yener, kuralını bozmadı. Kendinden küçük erkeklerle yaşadığı aşklar hüsranla biten 43 yaşındaki popçu, bu kez de 31 yaşındaki Ümit Cem Şenol’la önceki gece birlikte eğlendi. Sarmaş dolaş dans eden ikili, geceyi Yener’in evinde noktaladı
Pop müziğin en başarılı kadın vokallerinden Gülşen ve DemetAkalın, özel hayatlarında da başarıyı yakalarken Hande Yener, bir türlü dikiş tutturamadı... Kendinden 9 yaşküçük Kadir Doğulu'dan sonra gönlünü bu kez de kendinden13 yaş küçük Ozan Öğüt'e kaptıran ünlü popçunun sonilişkisi de hüsranla sonuçlandı.
KLİP İÇİN TANIŞTILAR
Öğüt'le evliliğe giden ilişkisi bittikten sonra kimseyle adı anılmayan Hande Yener, aşkorucunu yine genç bir isimle bozdu. 43 yaşındaki popçu, Nişantaşı'nda Delly isimli mekanda genç oyuncu vemanken Ümit Cem Şenol ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Yener, bir süre önce 'klip görüşmeleri' sırasındatanıştığı genç sevgilisi için sürekli 'İki Deli' isimli parçasını çaldırdı. Sarmaş dolaş dans ettikleri mekandan sabaha karşı05.00'te çıkan ikili, HandeYener'in Cihangir'deki evinegirerken görüntülendi.
'REKLAM PEŞİNDE'
Araçtan indikleri sırada patlayan flaşlar karşısındaneye uğradığını şaşıran çiçeği burnunda sevgililer, hemen farklı yönlere doğru gitmeye başladı. Ancak Hande Yener, artık çok geç olduğunu anlayınca çaresizobjektiflere gülücük saçıpÜmit Cem Şenol'la birlikteevine girdi. Bu arada 31yaşındaki Şenol, yıllar önce de yine kendisinden 9 yaş büyükbir diğer şarkıcı Tuğba Ekinciile aşk yaşadı. Ekinci'nin diğer eski sevgilisi olan oyuncu Cengiz Coşkun ise o dönem Şenol'u 'reklam peşindenkoşmakla' suçlamıştı.
25 yaşında bir oğluolan popçu, KadirDoğulu ve Ozan Öğütgibi sevgililerini hepkendinden yaşça küçükisimlerden seçti. AncakHande Yener'in aşklarıhep mutsuz bitti...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.