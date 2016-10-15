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Top Sinem’e emanet

Top Sinem’e emanet
Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen 'Pembe Top Sahada' projesinin bu seneki yüzü Sinem Kobal oldu. Güzel oyuncu, 25 Ekim'deki Anadolu Efes ve CSKA Moskova arasında oynayacak karşılaşmanın hava atışını yapacak.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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