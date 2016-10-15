  1. Muhtesem dörtlü
  2. Yabancı aşığı

Sürpriz parti

Sürpriz parti
Yedi aylık hamileyken Serdar Özarman'la evlenen Akasya Asıltürkmen, doğumuna 3 hafta kala baby shower sürpriziyle karşılaştı. Kendisinden habersiz arkadaşlarının düzenlediği partide ünlü oyuncuyu, Başak Sayan gibi dostları yalnız bırakmadı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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