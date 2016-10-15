Şiddetli aşkta hapis şoku

Manken Deniz Akkaya ile Murat Varol'un karşılıklı açtıkları yaralama ve tehdit davası sonuçlandı. Akkaya'yı hoparlör ile yaralayan Varol'u 3 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, Akkaya hakkında iseölümle tehditsuçundan2 ay 15 günhapis cezasınahükmetti.Mahkeme hapsibin 500 lira adlipara cezasınaçevirdi. DenizAkkaya geçenyıl katıldığı birprogramda Varolile ilişkisindenbahsedince çifttartışma yaşamıştı. İddiaya göre; Varol, Akkaya'yı tokatlayarak kafasına ses sistemine ait hoparlörleri fırlatarak ölümle tehdit etmişti.
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