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Şiddetli aşkta hapis şoku

Şiddetli aşkta hapis şoku
Manken ile 'un karşılıklı açtıkları yaralama ve tehdit davası sonuçlandı. Akkaya'yı hoparlör ile yaralayan Varol'u 3 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, Akkaya hakkında ise ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme hapsi bin 500 lira adli para cezasına çevirdi. Deniz Akkaya geçen yıl katıldığı bir programda Varol ile ilişkisinden bahsedince çift tartışma yaşamıştı. İddiaya göre; Varol, Akkaya'yı tokatlayarak kafasına ses sistemine ait hoparlörleri fırlatarak ölümle tehdit etmişti.

Ümit UZUN
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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