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Serdar kamuflajı

Serdar kamuflajı
Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, önceki gün iki farklı görüntü sergiledi. İrlandalı model, Mercedes Benz Fashion Week'te kendi tasarımı olan seksi büstiyeriyle yürek hoplattı.

Defile öncesi cesur görüntüler sergileyen Chloe Loughnan, akşam İstinyePark'ta buluştuğu eşi Ortaç'ın yanında ise gömleğiyle kamuflaj yaptı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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